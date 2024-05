Hernán Barcos tras doblete con Alianza Lima: "No vamos a bajar los brazos"

Lo tenían en el banco, entró y resolvió todo. Hernán Barcos fue colocado como suplente por el entrenador Alejandro Restrepo, pero entró en el segundo tiempo para inclinar la balanza a favor de Alianza Lima en el duelo ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Barcos, que desde el 2021 es el hombre gol de Alianza, anotó dos goles en la complementaria en el enfrentamiento que se desarrolló en el estadio Huancayo. El 'Pirata' analizó los tres puntos logrados por el equipo blanquiazul.

"Obviamente, mientras que nos dé matemáticamente. Nosotros estamos preparados para trabajar y pelear hasta el final", señaló el delantero de 40 años.

"Cuando no nos dé, bueno, trabajaremos para el acumulado y después el Clausura. Pero no vamos a bajar los brazos hasta que no termine", agregó.

Barcos sumó así 52 goles y 22 asistencias desde su llegada en Alianza Lima, que enfrentará a Deportivo Garcilaso y Cusco FC en las últimas jornadas del Apertura.

Tabla de posiciones: Liga 1 Te Apuesto - Apertura 2024