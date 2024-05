Alejandro Restrepo tras triunfo de Alianza: "Es un resultado que nos reconforta y nos enfoca para lo que viene"

Alianza Lima aún sueña en grande y el triunfo en la altura de Sport Huancayo reforzó su ilusión de ganar el Torneo Apertura 2024. Un doblete de Hernán Barcos fue suficiente para obtener los tres puntos en juego.

Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima, indicó que la victoria de su equipo es merecida y que servirá para los próximos partidos.

"Ganar en la altura no es fácil, Huancayo es un equipo que tiene individualidades importantes, sabíamos que no iba a ser fácil pero gracias al trabajo en equipo, a lo que muestran los jugadores en el día a día, pudimos alcanzar una victoria creo que merecida, por como el equipo afrontó la semana, por lo enfocado que está. Es un resultado que nos reconforta muchísimo y nos enfoca para lo que viene", dijo.

Agregó: "Lo más importante hoy era sumar de a 3 y poder acercarnos en la tabla, mañana hay un partido importante y esperemos que este resultado nos mantenga cerca. Nosotros hoy hemos hecho nuestra tarea".

Restrepo valoró la rotación de jugadores en su equipo. "No sé si de una fecha a otra este equipo haya repetido un once, creo que no y alguien lo preguntó como algo negativo pero yo lo veo como algo positivo, que es que nuestros jugadores saben que están en Alianza Lima y acá hay que competir a todo nivel, sin importar el nombre, todos son importantes", culminó.

Así fue el segundo gol de Hernán Barcos.

