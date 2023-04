Hernán Barcos anotó dos goles en el triunfo de Alianza Lima ante Unión Comercio. | Fuente: Alianza Lima - Universitario

Hernán Barcos anotó dos goles en el triunfo de Alianza Lima en la victoria ante Unión Comercio. El delantero argentino de 39 años se encuentra trabajando con sus compañeros de cara al choque ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, se dio tiempo para responderle al jugador chileno de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña.

"En lo personal no me interesa cómo van, yo estoy en Universitario y me preocupa ganar este fin de semana y hacer las cosas bien, porque este club es el más grande del país y aquí hay que ganar", expresó Ureña el último miércoles.

Por ello, el 'Pirata' Barcos no dudó en recomendarle a Ureña "ver más fútbol". "Tal vez Ureña debería ver un poquito más de fútbol para conocer los rivales. No sé, no conozco mucho a Ureña", completó.

"Soy de mirar mucho fútbol, me gusta ver, analizar, conocer a los rivales. Seguramente miraremos todos los partidos del fin de semana", dijo.

Barcos se enfoca en Alianza Lima

"Nosotros tenemos que mirar nuestro trabajo, seguir mejorando lo que venimos haciendo y no dependemos de nadie", puntualizó Barcos que lleva cuatro anotaciones en Alianza en el Torneo Apertura en 2023.

Alianza Lima es el líder del Torneo Apertura con 27 puntos, mientras Universitario lleva 25 unidades.

Próximos partidos de Alianza Lima:



- Atlético Mineiro vs Alianza Lima

Fecha: 3 de mayo

Estadio: Mineirao

Copa Libertadores





- Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

Fecha: 7 de mayo

Estadio: Alejandro Villanueva

Liga 1 Betsson





- Alianza Lima vs César Vallejo

Fecha: 10 de mayo

Estadio: Alejandro Villanueva

Liga 1 Betsson





- Alianza Lima vs Municipal

Fecha: 14 de mayo

Estadio: Alejandro Villanueva

Liga 1 Betsson





