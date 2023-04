Sport Boys sobre ser local en el estadio de Universitario: "Necesitamos buena recaudación para encaminarnos"

Guillermo Sanguinetti llegó a la dirección técnica de Sport Boys en el 2023 | Fuente: Sport Boys

Por la decimocuarta fecha de la Liga 1 Betsson, Sport Boys jugará en condición de local en un escenario poco habitual para los rosados: el Estadio Monumental. En Ate, la ‘Misilera’ recibirá a Universitario de Deportes, elenco que actuará como visitante en el recinto que es de su propiedad.

Esta situación de Sport Boys siendo local ante Universitario en el Monumental se configuró, primero, porque el estadio fue inscrito como sede alterna de los chalacos y, segundo, por el acuerdo de ambos clubes con la Liga Profesional, hecho respaldado por el reglamento de la Liga 1 Betsson. Aún así, el entrenador rosado, Guillermo Sanguinetti, expresó que no le genera alegría no actuar en el Callao.

"No nos pone contentos no ser locales donde debemos ser. Pero hubo ese inconveniente, no es la primera vez que jugamos de local en el estadio del rival. Pasó hace poco contra Deportivo Municipal en Villa El Salvador", dijo el uruguayo en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Sport Boys tiene 8 puntos en el Aperturaa de la Liga 1 Betsson | Fuente: Liga 1

Sport Boys y la necesidad de jugar en el Monumental

Sport Boys pasa por una complicada situación económica y jugar con Universitario en el Monumental aparace como una oportunidad para fortalecer sus arcas. El recinto crema ha contado con gran presencia de público a lo largo de la temporada y solo en los dos últimos juegos de la ‘U’, con menos de una semana de diferencia, más de 100 personas acudieron hasta el escenario.

Sport Boys tenía la alternativa de jugar otra vez en el Iván Elías Moreno, pero el club se decantó finalmente por el Monumental, acordando que el 70% de la taquilla será para el local y el 30% le corresponderá a Universitario.

"A mí me incomoda mucho no jugar en el Callao, pero es un motivo de fuerza mayor. Que vengan a hablar de eso, no me interesa. Me interesa la parte deportiva", dijo Guillermo Sanguinetti.

"Estamos en un equipo en el que hay que saber que hay problemas económicos. También necesitamos una buena recaudación para que el club se pueda encaminar", añadió el estratega. Parte de los puntos establecidos sobre este cotejo, es que la tribuna sur será exclusiva para la hinchada de Sport Boys.

Sport Boys vs. Universitario, con toque uruguayo

Los rendimientos de Sport Boys y Universitario en la Liga 1 Betsson son opuestos. Mientras que los cremas tendrán la posibilidad de llegar a la cima del Torneo Apertura con una victoria, la ‘Misilera’ busca el triunfo que les permita salir de la zona de descenso. No obstante, los clubes tienen en común la nacionalidad de sus entrenadores y Sanguinetti no dudó en elogiar a Jorge Fossati.

"Fossati es un referente para los entrenadores uruguayos. Le ha dado a Universitario mucha madurez y trabajan muy bien tácticamente", finalizó.





NUESTROS PODCASTS

Situación del hospital Goyeneche en Arequipa

El hospital Goyeneche de Arequipa está en ruinas. Sus paredes de sillar están corroídas por la humedad y, en febrero, el agua de las lluvias terminó saliendo por los tomacorrientes de las salas de cirugía. Es un monumento histórico con 111 años y atiende a pacientes de todo el sur del país. ¿Qué se puede hacer para mejorar la atención en este emblemático hospital?