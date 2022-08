Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima. Lleva nueve goles en lo que va la temporada 2022. | Fuente: AFP

En Alianza Lima, hay un tema importante que debe resolver a falta de pocos meses que culmine la temporada. Y es que el delantero argentino Hernán Barcos, que lleva 9 goles en la Liga 1 Betsson 2022, concluye su contrato. El 'Pirata' ha anunciado que desea ampliar su vínculo con el vigente campeón peruano.

Sin embargo, Hernán Barcos se encuentra a la espera la respuesta de Alianza Lima sobre su caso. Señaló que en esta instancia no depende de él su permanencia en La Victoria.

"Yo tengo contrato hasta diciembre y todavía no me han dicho nada. Yo he hablado para ver la renovación, pero no he tenido respuestas y veremos que pasa. No depende de mí, sino del club", señaló en ESPN.

Barcos, que participó de una inauguración de campo en San Juan de Lurigancho, reiteró que tiene un gran cariño por Alianza Lima.



"Siempre está la idea e intención mía. Consulté la idea de Alianza y me dijeron que hay que esperar. Después veremos el momento, cada uno de nosotros tomamos decisiones. Alianza es muy importante en mi carrera y vida, me han recibido de la mejor forma desde el primer día. Siempre mostré el cariño que tengo, en cada partido y entrenamiento", agregó.

Los números de Hernán Barcos

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en 2021, temporada que fue clave para el título nacional al anotar 10 goles. De momento, a sus 38 años continúa siendo titular en el equipo dirigido por su compatriota Carlos Bustos.





Hernán Barcos llegó a Alianza Lima a inicios del 2021. | Fuente: Alianza Lima

Jefferson Farfán en Alianza Lima



Esta semana, se dio a conocer en algunos medios de comunicación que Jefferson Farfán tendría posibilidades de jugar con Alianza Lima el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, fue su propio compañero de equipo Yordi Vílchez, que aseguró que la 'Foquita' no entrena con el grupo.

A menos de tres semanas del choque ante Universitario de Deportes, Farfán aún se encuentra en plena terapia sobre su lesión a la rodilla izquierda que de momento le impide debutar con el equipo blanquiazul en la presente temporada en la Liga 1 Betsson.

"Sé que Jefferson Farfán está mejor. Pero todavía no entrena con nosotros, está haciendo terapia y fortalecimiento", señaló Vílchez en declaraciones a Fútbol como cancha de RPP Noticias.





