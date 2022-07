Jefferson Farfán | Fuente: Liga 1

Más allá de la importancia que tuvo Jefferson Farfán en el campeonato de Alianza Lima en el 2021 en partidos clave, esta temporada el futbolista no ha podido sumar minutos porque continúa recuperándose de la lesión en la rodilla que lo aqueja desde hace buen tiempo. Por su parte, Hugo Blácido, ex médico del club íntimo, se refirió a este tema.

Cabe recordar que Blácido se encontraba trabajando en Alianza Lima a inicios del 2021, cuando se dio la contratación de Jefferson Farfán: "Se trata de una lesión bastante seria y considerable en la rodilla. Si bien podía desempeñarse, siempre fue bastante limitado en los momentos cuando participaba en un partido de fútbol. Jefferson ya sabía sobre la magnitud de su lesión y por eso siempre ha tenido bastante cuidado para no agravar más su situación", sostuvo el médico en diálogo con TV Perú.

Asimismo, Blácido reveló que la 'Foquita' no pasó por los exámenes correspondientes: "Yo le hice un examen cuando ya estuvo en Alianza Lima, pero cuando llegó al club no le realice o no se le realizó ningún tipo de prueba. Farfán sabía sobre la magnitud de su lesión y en una conversación que tuvimos, le expliqué todo y me confirmó lo que tenía".

De otro lado, Blácido sostuvo que advirtió a José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, sobre esta situación: "Las veces que conversé con José Bellina, le manifesté que a todo jugador que llegara, debíamos hacerle el examen respectivo. Con Jefferson no se hizo la evaluación inicial. Normalmente, cuando un futbolista llega a una institución, en este caso Alianza Lima, se hacen los exámenes pertinentes, es lo correcto".