Alianza Lima confirmó que acudirá al TAS para revertir suspensión de Matute

Alianza Lima en pie de lucha. Diego Guerrero, administrador del cuadro de La Victoria, aseguró que la institución acudirá a instancias internacionales por la inhabilitación del estadio de Matute.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, la autoridad deportiva aseguró que las resoluciones de la de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) son discutibles. Por ello, acudirán al TAS y en los próximos días se conocerán más detalles.

"He podido tener conocimiento, como encargado de la parte legal, de las dos resoluciones que han salido. Ambas, a mí, me parecen muy discutibles, poco sustentadas, poco fundamentadas y creemos que vulneran nuestros derechos. No queremos que no sea un buen pronunciamiento. Seguramente, vamos a acudir a las distancias internacionales respectivas también. O sea, el tema no ha terminado para Alianza", indicó en un primer momento.

"Cuando dije instancias internacionales, nos referimos al TAS, que es la distancia que corresponde. Ya estamos trabajando en ello, y en los próximos días seguramente estaremos llegando a esa instancia", complementó.

Diego Guerrero, administrador de Alianza, confirmó que irán al TAS. | Fuente: RPP

¿Dónde jugará Alianza Lima mientras Matute está sancionado?

Por otro lado, al ser consultado sobre dónde disputará sus encuentros de local, indicó que algunas fechas usará el Estadio Nacional y que están haciendo las coordinaciones necesarias para tenerlo siempre disponible, a pesar de tener conciertos programados.

"Tenemos el alquiler del Estadio Nacional por las algunas fechas. Tenemos la interrupción de otras fechas, como la quinta y la novena, porque se estarán realizando conciertos", indicó en un primer instante.

"Hemos llamado a las autoridades, porque creo que el Estadio Nacional debería ser utilizado con prioridad para eventos deportivos y no para eventos más recreacionales. Igual, estamos buscando la mejor opción para salvar los intereses del club en lo que es sobre todo la taquilla", complementó.

¿Alianza Lima dará Matute para partido amistoso de la Selección?

Por último, comentó que no tiene ningún problema en alquiler Matute para los encuentros amistosos de la Selección Peruana. Por el contrario, afirmó que sería un honor que la Bicolor juegue en el recinto victoriano.

"Mucho se ha hablado en redes sociales que nosotros no queremos, eso no es verdad. No nos ha llegado -hasta el momento- ninguna comunicación formal. Pero, para nosotros, sería un honor tener a la selección jugando en nuestra casa. Estamos dispuestos a conversarlo, cuando sea necesario, cuando nos envíen la invitación o la solicitud formal. Estamos dispuestos a sentarnos, no hay problema", finalizó.

