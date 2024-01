Jornada llena de goles: lo que dejó la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Este fin de semana arrancó la primera fecha de la Liga 1 2024 con encuentros -y jugadores- que han dado de qué hablar.

Sporting Cristal y Universitario de Deportes golearon en sus partidos, mientras que Alianza Lima venció 2-1 a César Vallejo.

La decepción, si la podemos llamar así, fue Melgar. El cuadro dominó cayó 3-2 ante Cusco FC como local, dejando más dudas que certezas en el equipo arequipeño.

La gran figura fue Martín Cauteruccio. El uruguayo anotó tres de los seis goles de la victoria de su equipo y se proyecta como el goleador del campeonato. El otro destacado fue Catriel Cabello, quien se encargó de hacer jugar a su equipo y anotó -para mucho- el gol de la fecha.

¿Qué más nos dejó la primera de la Liga 1? A continuación, lo que nos dejó el inicio del Torneo Apertura.

UTC y su sana costumbre de no perder de local

El primer partido de la Liga 1 2024 se disputó en el Estadio Germán Contreras Jara. Aquí, UTC recibió a Deportivo Garcilaso, que llegaba a Cajabamba con un equipo lleno de refuerzos. Sin embargo, el cuadro de Carlos Ramacciotti demostró que lo hecho el año pasado en su reducto no fue casualidad.

A los 45', Víctor Perlaza puso el 1-0 del cotejo tras una muy buena jugada por el sector izquierdo. Ya en el segundo tiempo, la visita se quedó con dos hombres menos, tras las expulsiones de Carlos Beltrán, por un codazo descalificador, y Diego Penny, por una falta fuera del área.

El dato: el último partido que UTC perdió como local en la Liga 1 ocurrió el 25 de marzo de 2023, cuando 0-1 ante Alianza Lima.

Cusco FC y sus refuerzos de peso

Cusco FC dio el batacazo de la jornada al vencer como visitante 3-2 a Melgar. Las grandes figuras del cotejo fueron Iván Colman, Lucas Colitto y Juan Manuel Tévez, quienes demostraron su categoría en una plaza supercomplicada y temida como es Arequipa. De hecho, Tévez marcó dos de los tres goles y es uno de los goleadores del campeonato.

Sporting Cristal no tuvo piedad con ADT

El cuadro del Rímac hizo respetar su condición de local y aplastó 6-2 a ADT en la primera fecha del Torneo Apertura. Las grandes figuras del partido fueron Martín Cauteruccio, quien marcó tres goles, y el volante Gustavo Cazonatti, quien demostró que no solo tiene marca, sino también buen fútbol. De hecho, de sus pies salió uno de los goles del cuadro Celeste.

Mención importante para Joao Grimaldo y Santiago González. El extremo peruano demostró que viene teniendo un nivel superlativo y que es momento de marcharse, mientras que el argentino cumplió muy bien su labor dentro del campo, aunque le falta consolidar las jugadas, pese al gol que anotó en el segundo tiempo.

Sport Huancayo y una victoria sufrida

Sport Huancayo demostró que mantener el equipo base de la temporada pasada le puede traer grandes resultados. Y que el equipo de Wilmar Valencia no disputó ningún partido de pretemporada y, pese a los problemas que tiene el club, pudo llevarse una victoria ajustada ante Sport Boys, equipo que realizó buenas contrataciones y que es candidato a clasificar a un torneo internacional.





Cienciano y el partido para limpiarse la cara

Cienciano llegaba al partido con Comerciantes Unidos con muchas dudas. Y es que en los encuentros de pretemporada, no sumó ninguna victoria. Por ello, desde el saque, el Papá buscó en todo momento quedarse con los tres puntos. Sin embargo, se encontró con un equipo rápido por los costos, pero inseguro en la defensa. Y esto lo aprovechó Abdiel Ayarza, quien anotó el único gol del partido a los 18 minutos del primer tiempo.

Tablas en Campeones del 36

Atlético Grau y Alianza Atlético disputaron en el Campeones del 36 uno de los partidos más disputados de la primera fecha. Ambos equipos, acostumbrado al calor del norte, pelearon palmo a palmo el dominio del esférico; sin embargo, el mal estado de la cancha no ayudó a ver un fútbol vistoso.

Universitario aplastó en su visita a Trujillo

El cuadro Crema llegaba a la primera fecha del Torneo Apertura con tres partidos bajo sus hombros, pero con ninguna victoria. Sin embargo, todo quedó en el pasado.

El cuadro de Fabián Bustos dominó a placer el cotejo, teniendo en Edison Flores y Jairo Concha a sus principales baluartes. Además, demostró que tiene piezas de recambio (Segundo Portocarrero y Christofer Gonzales) que pueden ayudar en caso el estratega argentino desee modificar su esquema.

Alianza Lima obligado a mejorar

Alianza Lima saltó al campo del Nacional con el propósito de arrasar a César Vallejo; sin embargo, estuvo cerca de quedarse si nada.

La defensa blanquiazul no estuvo a la altura, sobre todo Jiovany Ramos, quien tiene problemas serios con la pelota en los pies. Otro que no mostró un buen nivel fue Adrián Arregui. El volante de marca salió expulsado por acciones que pudo evitar y que tendrá que mejorar para estar en el once inicial en las próximas fechas.

Nota aprobatoria para Catriel Cabellos y Cecilio Waterman. El argentino tomó las riendas del equipo y se hizo presente con un golazo. Mientras que el panameño, con su potencia y habilidad, ayudaron a Alianza Lima a mejorar el ataque blanquiazul.

Los Chankas con el pie derecho

Los Chankas, en un estadio repleto, hizo su debut en el fútbol profesional ganando 2-1 a Unión Comercio, en el último partido de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El equipo de Andahuaylas demostró tener un equipo compacto: en defensa no se complica y en ataque tiene jugadores que pueden desequilibrar, por lo que el Estadio Los Chankas será un recinto complicado para los visitantes.

