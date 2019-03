Iván Bulos lleva un gol anotado en la temporada con Deportivo Municipal. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ángel Flores/José Padilla

Iván Bulos no se quedó de brazos cruzados por los reclamos de Alianza Lima hacia la actuación del árbitro Augusto Menéndez. El atacante de Deportivo Municipal señaló que le parece gracioso que elementos del cuadro blanquiazul presenten quejar contra el referí, cuando es evidente que hay acciones que no les cobran en contra por ser un club popular.

"Los partidos duran 90 minutos y ellos tuvieron chances para matarnos. Creo que plantearon mal el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos iban ganando 1-0 y parecía que estábamos jugando ataque contra defensa, me sorprendió que un equipo de la jerarquía de Alianza Lima lo haga. Por otro lado, me parece increíble que se quejen de los árbitros cuando es más fácil no cobrarle cosas a los equipos grandes. Me parece cómico que se quejen", dijo el futbolista de 25 años.

Además, Iván Bulos se refirió al duelo que tendrá Deportivo Municipal contra Colón por la Copa Sudamericana y aseguró que ve ese cotejo como una chance para dejar el nombre de Perú en alto.

"Hay una deuda pendiente del fútbol peruano en general en este tipo de torneos internacionales, por lo que tenemos la oportunidad de dejar en alto el nombre del Perú. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y estamos con la confianza de que podemos. El partido contra Alianza Lima nos perjudica un poco por la cercanía del encuentro, pero por otro lado nos da una idea del roce", concluyó Iván Bulos.