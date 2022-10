Jairo Concha | Fuente: Alianza Lima

Este domingo Alianza Lima se medirá ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la fecha 16 del Torneo Clausura por la Liga 1. Por su parte, Jairo Concha, volante del cuadro íntimo, se refirió a este importante encuentro para continuar peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Estamos en un equipo grande y la presión siempre va a estar presente. Sabemos que ahora será más complicado porque estamos en la recta final del torneo, pero tenemos que ganar todos los partidos si queremos lograr el objetivo. Por lo pronto, el grupo está bien, con confianza y estamos con todas las ganas de ir al Cusco para sacar los tres puntos", indicó Concha en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, Concha, autor de un gol en el último triunfo por 4-1 ante Deportivo Municipal, agregó: "Somos conscientes que tenemos que ganar todo lo que queda y aun así esperar que Cristal se caiga, pero hay fe y confianza que esa figura se pueda dar".

En tanto a los partidos que más lamentan por no sumar tres puntos, Concha sostuvo: "ese empate de UTC en el último minuto y contra Cantolao que no pudimos ganarle en Matute, pero son cosas que pasan y esperamos no perder más puntos. El grupo está con buen ánimo para sacar un gran resultado en el Cusco".

¿Qué le falta por jugar a Alianza Lima en el Torneo Clausura?

A Alianza Lima le resta disputar cuatro partidos en el Torneo Clausura. En la próxima jornada visitará la altura del Cusco para medirse a Cienciano, que busca asegurar su presencia en un torneo internacional. El mismo objetivo tiene Binacional, al que enfrentará después en Matute.

En la penúltima fecha volverá a la altura para chocar con Ayacucho FC, que juega por evitar el descenso, mientras cerrará el certamen en condición de local frente a ADT.

Si Alianza Lima gana el Clausura seguirá en curso por el título nacional de la Liga 1 Betsson, pero de no lograrlo, tiene en la tabla acumulada otra vía de poder llegar a los playoffs. Los dirigidos por Guillermo Salas son terceros con 65 unidades, cinco puntos por debajo de Cristal y Melgar. Si pasan a los arequipeños en la general, accederán a las semifinales del certamen local.