Alberto Quintero firmó su nacionalización y está a la espera de la ceremonia.

Luego de meses de espera, Alberto Quintero cumplió con el último paso en el proceso de ser peruano. El atacante de Universitario de Deportes acudió a la oficina de Migraciones para poner la firma en el título de su nacionalización. Ahora, solo resta que las autoridades coloquen también la rúbrica y se lleve a cabo la ceremonia oficial.

'Negritime', como lo llaman en su natal Panamá, llegó a Universitario en el año 2017. Desde entonces, jugó 200 partidos, entre campeonato local y torneos internacionales. En los mencionados encuentros, en total, marcó 32 goles.

Por ahora, el extremo crema es habitual titular en el '11' de Carlos Compagnucci. De hecho, arrancó en 23 de los 30 partidos que lleva en la Liga1 Betsson 2022 e hizo tres anotaciones. Sin embargo, su contrato culmina a fin de temporada. Lo cierto es que, continúe en la 'U' o no, ya el próximo año no ocupará plaza de extranjero, pues se espera que la ceremonia se lleve a cabo a fin de mes.

Eso fue lo que declaró el pasado martes Pablo Lavandeira, volante de Alianza Lima, quien realizó el mismo trámite que el jugador panameño. "Se me citará para la ceremonia, seguro antes de fin de mes", dijo a la prensa al salir de Migraciones.





Alberto Quintero tiene contrato con Universitario hasta fin de temporada.

Resolución de nacionalización de Quintero

¿Alberto Quintero se queda en Universitario?

En medio de su posible marcha de Universitario de Deportes al no tener cerrada una renovación, el panameño Alberto Quintero habló para la prensa de su país y fue consultado si es que desde la dirigencia del club, que preside el administrador Jean Ferrari, se han comunicado con él para discutir su futuro.

"Nadie de la 'U' me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada", le dijo Quintero al periodista José Miguel Domínguez.

Los ciudadanos Pablo Damián Lavandeira Hernández y Alberto Quintero Medina asistieron a la sede de #MigracionesPerú en Breña para continuar con el proceso de firma de sus respectivos títulos de nacionalidad, fase final del procedimiento de naturalización. pic.twitter.com/KCCynA5STj — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 12, 2022

Pablo Lavandeira firmó su nacionalización el martes 11 de octubre.

Pablo Lavandeira también firmó nacionalización

Un día antes de la presencia de Alberto Quintero en migraciones, fue Pablo Lavandeira quien acudió a las oficinas para poner su firma. Al retirarse, explicó cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de buscar la nacionalización. "Son muchas las cosas que me unen a Perú. Primero, el agradecimiento con el pueblo peruano porque desde que llegué a Cajamarca me trató de la mejor manera. Además, formar mi familia en Perú. Son muchas las cosas que me tienen atado, de buena forma, a Perú y estoy feliz de dar este paso importante", agregó.

Respecto a la Selección Peruana, el exjugador de Universitario mencionó lo siguiente: "Sé bien que paso a ser elegible, pero tengo claro que hay jugadores en ligas importantes. Esta camada viene consiguiendo cosas importantísimas. Todo eso yo lo respeto, lo valoro. Por más que sea elegible, debo hacer cosas importantes para tener una oportunidad en la Selección. Al saber que puedo ser elegible, va a estar como un sueño, como meta. Trabajaré día a día. Si se da, ojalá pueda estar a la altura para defender al país que me está adoptando".

Pablo Lavandeira tiene contrato con Alianza Lima hasta el próximo año.