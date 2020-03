Jean Deza fue suspendido por un mes y no recibirá sueldo | Fuente: Instagram de Jean Deza

En las últimas semanas, Jean Deza ha estado en el ojo de la tormenta. Ha sido protagonista de temas extradeportivos, que le costaron que Alianza Lima lo suspenda sin goce de haber por un mes. Durante este tiempo, el delantero ha estado en silencio, pero escogió la cuarentena por el coronavirus para publicar un mensaje en sus redes sociales.

“Sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando… sé fuerte. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean”, reza la primera parte del mesnaje que publicó en Instagram.



El mensaje no termina ahí. Hay más. “Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Llora si tienes que hacerlo, saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. Y sobre todo recuerda que en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar”, agrega en la publicación en su historia de la red social.

Y, para finalizar dice: "Todo tiene solución, menos la muerte".

El Fondo Blanquiazul, accionista mayoritarios de Alianza Lima, recomendó separar del club a Jean Deza. La administración com primera medida disciplinaria que tomo fue suspensión sin sueldo por un mes. Mientras tanto estaban a la espera de resolver su contrato, pero su historia podría cambiar con la llegada del nuevo técnico Mario Salas.