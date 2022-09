Jefferson Farfán ingresó en el segundo tiempo ante Universitario. | Fuente: Liga 1

En medio de la salida del entrenador argentino Carlos Bustos, en Alianza Lima comentaron sobre la actualidad de Jefferson Farfán. En opinión de Fernando Farah, integrante del Fondo Blanquiazul, la 'Foquita' no tuvo que ingresar en el clásico frente a Universitario de Deportes.

"A mí me hubiera gustado que Jefferson ingrese con un partido que estaríamos ganando, no me gusta que haya ingresado en un partido tan difícil para alguien que regresa a las canchas", señaló Farah, que admitió que el ingreso de Farfán no fue de los mejores para la altura de un jugador que destacó con la Selección Peruana y en Europa.



"Así es, yo pienso que Jefferson le ha dado tanto al club, es el jugador que más dinero le ha dado al club. Le ha dado títulos, ha sido goleador. Es un ejemplo de lo que queremos en las divisiones menores, para que los chicos sean grandes y piensen ir a los mejores equipos del mundo. Después de dejar logros en el país y dejar dinero también", destacó.

Farah está seguro que Farfán tendrá un gran despedida de Alianza Lima. "Una persona así debe irse por lo alto y estoy seguro que Jefferson lo hará", puntualizó el miembro del Fondo Blanquiazul y señaló que Farfán debe seguir percibiendo normalmente su sueldo.

Farfán no jugó ante Cantolao

En su último partido como entrenador, Carlos Bustos no alineó a Jefferson Farfán en el choque ante Cantolao, luego que jugó casi 15 minutos ante Universitario.





Carlos Bustos no va más en Alianza Lima

Tal como adelantó RPP Noticias, Alianza Lima confirmó la salida de Carlos Bustos como entrenador del primer equipo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el que también anunció quién asumirá el cargo de manera interina.

"El Club Alianza Lima informa a la opinión pública lo siguiente: la Administración del Club ha llegado a un acuerdo con Carlos Bustos para la rescisión de su contrato como entrenador del primer equipo", se lee en el primer párrafo.

Asimismo, agrega: "Agradecemos a Carlos Bustos el trabajo y la entrega puestas al servicio de nuestra institución durante más de un año y siete meses, tiempo en el cual consiguió el título 25 para el aliancismo en la histórica campaña del 2021. El primer equipo quedará a cargo, interinamente, de Guillermo Salas".