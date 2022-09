Jefferson Farfán | Fuente: Alianza Lima

El último domingo Universitario de Deportes venció por 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura. Por su parte, Mauro Cantoro, exfutbolista 'crema', se refirió a la reaparición de Jefferson Farfán en el campo de juego.

"No sé lo que buscó. Habría que preguntarle a Farfán y al mismo Bustos qué fue lo que buscaron en beneficio del equipo. Yo como espectador y más allá de la camiseta me hubiera gustado verlo bien. Sin jugar y peleando con una lesión compleja no es fácil. Espero que se pueda recuperar y terminar su carrera como se lo merece", sostuvo el 'Toro' Cantoro en Willax Deportes.

Asimismo, Cantoro fue consultado sobre la expulsión de Alexander Succar tras festejar su gol: "Mucha cosa. Dejaron a un jugador afuera por un festejo así. Hay celebraciones que sí puedes llegar a faltarle el respeto al rival. No creo que este haya sido el caso. Es pura interpretación".

Por último, el exfutbolista 'crema' indicó: "A Leonardo Rugel lo conozco porque tiene la misma edad que Thiago, lo he seguido desde menores. Me pongo contento por él porque en un partido difícil como el clásico le ha tocado entrar de improviso y pudo anotar un gol".

Próximo encuentro de Universitario:

El siguiente partido del cuadro 'crema' será ante Sport Boys este domingo 11 de setiembre a partir de las 3:30 pm en estadio Iván Elías Moreno por la fecha 11 del Torneo Clausura.