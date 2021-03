Jefferson Farfán en PSV. | Fuente: AFP

Jefferson Farfán se convirtió en el gran fichaje de Alianza Lima de cara a la Liga 1 Betsson. El delantero de la Selección Peruana no solo hizo noticia en el fútbol peruano, ya que sus exequipos como PSV Eindhoven y Schalke 04 destacaron su nuevo desafío de su carrera.

En esa línea, el mexicano Carlos Salcido, quien fue compañero de Jefferson Farfán en PSV, habló del nuevo jale de Alianza Lima. “Me da mucho gusto por Jefferson Farfán porque sé que está muy contento de regresar al Perú, creo que lo va a disfrutar mucho y la gente lo disfrutará cada fin de semana”, señaló.

“Ojalá que lo disfruten mucho, que disfruten su calidad y esta etapa que vivirá. Ojalá que lo sigamos disfrutando con la calidad que el tiene, lo admiro mucho como futbolista, pero lo admiro mucho más por lo que es como persona”, agregó en Gol Perú.

“Siempre tuvo un arranque muy explosivo, marcaba la diferencia, era muy fuerte de piernas, agradezco no haberlo enfrentado, él es uno de esos jugadores que siempre quieres tener en tu equipo, anotaba goles desde cualquier lado y de cualquier forma. Siempre tuvo mucha potencia”, manifestó.

Salcido, además, señaló que Farfán fue clave en su adaptación en el PSV. “Es una gran persona, influyó en mí en muchas cosas, se lo agradezco mucho, tuvo gestos muy bonitos conmigo cuando recién llegué al PSV, en la cancha todos saben lo grande que es. Quiero pensar que es un gran ídolo en el Perú, ha tenido una carrera muy exitosa, al final de todo esto creo que va a disfrutar muchísimo esta etapa de su carrera”, puntualizó.

El exjugador de la Selección de México recordó la primera vez que vio jugar a Jefferson Farfán. "Cuando llego al PSV lo vi y era un joven con gran talento, pero totalmente adaptado al fútbol europeo y él acogía a todos los que llegábamos. Me dio mucha alegría verlo disputar un Mundial, él se sentía triste antes cada vez que veía los Mundiales y no clasificaban. Por eso me dio mucho gusto ver la forma en que consiguió llegar a Rusia 2018", culminó.





