El último domingo, Alianza Lima venció por 3-2 a Binacional con un gol al último minuto de tiro libre ejecutado por Jefferson Farfán que significó la remontada y el triunfo del conjunto íntimo. Por su parte, la 'Foquita' rescató la reacción del equipo.

"Estoy muy contento, es un sueño para mí y estoy más contento por el grupo. Creo que hizo un trabajo importante, sabíamos que lo que hicimos con el primer tiempo ayer, no alcanzaba. Salimos con otra actitud en el segundo tiempo y pudimos conseguir un resultado positivo", sostuvo Farfán en diálogo con Alianza Lima.

En tanto al cambio hacia la segunda parte del partido, Farfán agregó: "El equipo no puede bajar los brazos nunca, lo hablamos en el entretiempo y se reflejó por cómo afrontamos la segunda parte".

Sobre cómo es la convivencia con el resto de sus compañeros, el delantero de 36 años precisó: "Es Impresionante, es una alegría enorme, más que un grupo creo que tenemos una familia, hay chicos muy sanos. Nos cuidamos entre todos, hemos hecho un grupo maravilloso. La unión de este grupo es muy importante, quien juegue siempre quiere dar lo mejor, sabe que está en el equipo más grande".

Por último, Jefferson Farfán se refirió a su gol de tiro libre en el minuto 96: "Siempre practico tiro libre antes del partido, en mis otros clubes también he podido anotar de tiro libre. Esta vez me salió aquí con el equipo de mis amores y estoy muy contento, espero que me puedan salir muchos más".

