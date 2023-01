Jairo Concha fue titular en los 34 partidos que jugó en la Liga1 Betsson 2022. | Fuente: Club Alianza Lima

El plantel 2023 de Alianza Lima fue presentado el pasado domingo, en la Tarde Blanquiazul. Previo al evento, existía la duda de quién llevaría la camiseta con el número 10 en la espalda, tras el retiro de Jefferson Farfán. Algunos de los candidatos eran Pablo Lavandeira, Gabriel Costa, Jairo Concha y Andrés Andrade.

Cuando los jugadores salieron al campo del Alejandro Villanueva, el detalle no pasó desapercibido. El más joven de los mencionados fue finalmente quien llevó el importante dorsal. Así, esta temporada, Jairo Concha será el nuevo '10' íntimo.

Tras el triunfo ante Junior de Barranquilla, el mediocampista de 23 años brindó declaraciones a la prensa respecto a cómo se dio el hecho. Además, se refirió a la responsabilidad que ello conlleva.

"Estoy orgulloso de llevar ese número por el equipo que es Alianza. No es fácil, pero esperemos que sea un buen año para mí y todos mis compañeros. Es responsabilidad de llevar ese número en cualquier equipo, pero en Alianza es distinto", dijo, inicialmente.

Además, Jairo Concha confirmó que fue el mismo Jefferson Farfán quien se la heredó. "Él me la dejó. El año pasado lo conversábamos. Creo que él sabía de su retiro y me dijo que, si se iba, me la dejaba. Me dijo que había hablado y se lo agradecí porque es un lindo gesto, sobre todo por la calidad de jugador que es", afirmó.









El anuncio de Alianza Lima



"Desde su llegada conoció la grandeza de estos colores, el año pasado nos regaló un hermoso doblete en el clásico y hoy asume la responsabilidad de llevar la 10 en la espalda”, publicó Alianza Lima en sus redes sociales, en alusión a Jairo Concha.

El volante íntimo llegó al cuadro victoriano en la temporada 2021. En los dos años que lleva con la blanquiazul, ha marcado 10 goles en 61 partidos en la Liga1. En Copa Libertadores 2022 fue titular en los seis encuentros que disputó.

¿Jairo Concha, en venta?

Antes de la Tarde Blanquiazul, durante la presentación de Andrés Andrade, se filtró una conversación privada entre el futbolista y José Bellina, gerente deportivo del club, en la que se conoció no solo que el refuerzo quería el dorsal que llevará Jairo Concha, sino, además, que el peruano está en venta.

"Quería la 10", mencionó inicialmente el colombiano. El directivo le sonrió y, rápidamente, soltó una 'bomba'. "Pasa qué hay un chico que queremos vender", agregó. "Entiendo, en junio lo vendemos", contestó el jugador.