Uno de los nombres que empezó a sonar como posible refuerzo de Alianza Lima tras su descenso a la Liga 2 fue el de Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana que actualmente se encuentra sin club y que en repetidas oportunidades declaró que su deseo es retirarse con la camiseta blanquiazul.

Por su parte, Waldir Sáenz, ex futbolista y goleador histórico del cuadro victoriano, fue consultado sobre qué pensaba de que la 'Foquita' jugara en la segunda división con el equipo íntimo.

"Él todavía quiere jugar a nivel de Selección Peruana. No podemos darnos el lujo de que Jefferson decida jugar con Alianza Lima en segunda y no juegue en la selección. No hay muchas alternativas para su posición, él sabe que no hay muchos que lo puedan reemplazar. Lo de él es un tema difícil de decidir", indicó Sáenz en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Sin embargo, sostuvo que la posibilidad hubiera tomado mayor forma con una condición: "La Liga 2 empieza a fines de abril, si hubiese empezado antes, Jefferson hubiera evaluado jugar en Alianza Lima. hubiera sido una alternativa, lo hubiera pensado muy bien. Pero tendría que esperar todos esos meses y él va a quemar su último cartucho en la selección, que empieza marzo (Eliminatorias). Creo que la decisión que él tome va a ser lo mejor para él y su profesión", finalizó el ex futbolista.