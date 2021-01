Waldir Sáenz: "Pensé que iban a contratar a un entrenador referente de Alianza Lima" | Fuente: Alianza Lima

El último viernes se dio a conocer la contratación de Carlos Bustos como nuevo entrenador de Alianza Lima. Por su parte, Waldir Sáenz, ex futbolista y goleador histórico del club íntimo, no se mostró conforme esta decisión.

"Estoy sorprendido por la elección del nuevo técnico de Alianza Lima. Pensé que iba a ser un técnico referente de la institución, parece que siguen haciendo las cosas al revés", indicó Sáenz en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto al trabajo del profesor Bustos, agregó: "Están trayendo a un técnico que le gusta jugar con jóvenes, como en San Martín, pero para la Liga 2 con los chicos no basta. No tenemos que darles el 100% de la responsabilidad, deben venir jugadores experimentados e identificados".

Asimismo, habló de las otras opciones que se manejaban para asumir el cargo: "Pepe Soto quedó descartado, porque él mismo se descartó. Pero también estaban el Víctor 'Chino' Rivera y Rafo Castillo para poder dirigir, es gente que ama al club. La institución necesita identidad, que se ha perdido hace muchos años".

"El profesor Bustos en San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia. En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima", finalizó.