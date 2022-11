¿Juntos en La Victoria? | Fuente: Instagram

La Gerencia Deportiva de Alianza Lima continúa trabajando, como dijo José Bellina en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias: "La celebración dura un día y después tenemos que seguir". Por el momento, la prioridad del club íntimo es cerrar el acuerdo con el 'Chicho' Salas y así poder armar el plantel de la siguiente temporada.

Hay futbolistas que a pesar que tienen contrato hasta este año, aún serán evaluados por el club. Uno de ellos es Jefferson Farfán. Por otro lado, se estudia la llegada de Paolo Guerrero al cuadro de La Victoria. Hasta el momento, no hay nada concreto con ningún futbolista.

¿Sigue Jefferon Farfán en Alianza Lima?

Aunque no se ha confirmado la renovación, Bellina no descarta que la 'Foquita' siga vistiendo la 'blanquiazul'. El gerente deportivo declaró que para Alianza Lima, Farfán es una figura institucional y espera que esté ligado al club durante mucho tiempo, sea o no como futbolista.

"Jefferson tiene contrato hasta este año y vamos a conversar con él. Queremos escucharlo y saber cuál es su sentir y saber cómo está como jugador y persona para tomar una decisión en conjunto", manifestó Bellina en Fútbol como Cancha.





¿Llega Paolo Guerrero al equipo de La Victoria?

Bellina afirmó que mantiene comunicación con el 'Depredador', sin embargo, desde la última vez que le ofreciaron una oferta ya no se ha vuelto a tocar el tema de su llegada. Pero es un nombre que tienen en carpeta para los próximos días

"La útima comunicación que tuvimos con Paolo fue a mitad de año. En los próximos días es un nombre que seguro evaluaremos", añadió.