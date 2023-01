Jesús Castillo Peña | Fuente: Alianza Lima

Jesús Castillo, refuerzo de Alianza Lima, se refirió a su llegada al cuadro victoriano, la competencia interna con sus compañeros y las expectativas que tiene para afrontar tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores en esta temporada. El jugador de 26 años indicó que continúan a la espera de que ya pueda arrancar el campeonato.

"Estamos a la espera de poder concretar un amistoso mañana o el domingo y trabajamos para llegar con ritmo al inicio del torneo", indicó Castillo en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, el jugador agregó: "Estoy muy motivado, con el pasar de los días me estoy acoplando mucho más al equipo y sobre todo a la idea que tiene el técnico para llegar de la mejor manera al inicio".

Por otro lado, el futbolista blanquiazul sostuvo: "La competencia hace mucho mejor al jugador y al equipo. Vamos a trabajar para ganarnos un lugar en el once. Se ha formado un buen grupo y eso se ve reflejado en el equipo".

Sobre la posición en la que jugaría dentro del once victoriano, Castillo reveló: "El profesor me coloca de volante y me pide que sea muy intenso y que presione mucho, donde me necesite voy a dar lo mejor. También me ha colocado como lateral por izquierda, ante cualquier eventualidad".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Alianza Lima no jugará ante Cristal?

La Liga 1 Betsson 2023 iba a comenzar el 21 de enero, no obstante, las dos primeras jornadas del Torneo Apertura fueron suspendidas ante la falta de garantías por la coyuntura de crisis social que atraviesa el país.

Ante ello, la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer que se mantendrá la programación de la tercera fecha del torneo, la que marca que Alianza Lima enfrentará en condición de visitante a Sporting Cristal. No obstante, en el conjunto blanquiazul insisten en presentarse en la Liga 1.

“Tanto Alianza Lima como los 8 clubes no nos vamos a presentar si es que no se levanta la medida cautelar o no hay un acercamiento que nos permita llegar a poner orden y final a la controversia. La posición la vamos a mantener”, remarcó el directivo del cuadro victoriano.