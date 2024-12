Sale de La Victoria: Alianza Lima anunció la marcha de Jiovany Ramos de cara a la Liga1 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Alianza Lima han dado salida a algunos jugadores en los últimos días. Ahora, en ese contexto, fue el turno del defensa panameño Jiovany Ramos.

Resulta que, por medio de sus redes sociales, Alianza Lima se despidió de Jiovany Ramos, zaguero central que no continuará de cara a la temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Al futbolista en mención no le renovaron contrato y de esta manera no sigue en el equipo que dirige el entrenador argentino Néstor 'Pipo' Gorosito.

"¡Gracias por tu entrega, Jiovany! Éxitos en lo que venga para ti", fue el escueto mensaje de la tienda blanquiazul junto a una imagen de Ramos con la camiseta del primer equipo.

Alianza Lima anuncia la salida de Jiovany Ramos

¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗨 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗚𝗔, 𝗝𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗬! 💪🏾



Éxitos en lo que venga para ti. 👏🏾#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/YAKes6P6EB — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 14, 2024

Hay que tener en cuenta que a lo largo de la pasada campaña de la liga peruana de primera división, el futbolista centroamericano jugó 1 041 minutos a lo largo de 18 partidos, en donde en 11 fue titular.

En tanto, si es que tomamos en cuenta su desempeño en la fase de grupos de la Copa Libertadores, alineó en 356 minutos en cinco partidos (todos desde el arranque).

Es de esta manera que Alianza Lima se suma a San Francisco FC, CA Independiente, Atlético Venezuela, Deportivo La Guaira y el Táchira como uno de los clubes en los que ha jugado Jiovany Ramos a lo largo de su carrera profesional.

Así, son cuatro salidas las que se han dado en los últimos días en el club blanquiazul. También se marcharon Aldair Fuentes, Adrián Arregui y Pablo Sabbag.

¿Uno más que puede irse de Alianza Lima?

De otro lado, "Franco Zanelatto regresa al radar de Colo Colo para reforzar la delantera", señala RedGol, que indicó que el paraguayo nacionalizado peruano "fue una de las figuras de Alianza Lima en 2024".

Asimismo, el medio chileno destacó el juego del extremo de 24 años. "Se caracterizó por el desequilibrio generado por las bandas y su capacidad para crear peligro en el área rival. Es un jugador que ilusiona", apuntó.

