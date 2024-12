Carlos Zambrano le respondió a Sebastián Britos: "Reconocí mi error y le pedí disculpas, que no sea falso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace más de cuatro meses se jugó el último clásico del fútbol peruano, que terminó con triunfo de Universitario 2-1 sobre Alianza Lima. La contienda dejó entredichos que se mantienen hasta el momento, como el que protagonizaron Carlos Zambrano y Sebastián Britos.

Zambrano y Britos chocaron en una acción del clásico que provocó la lesión del arquero, quien tuvo que perderse varios partidos. El uruguayo señaló esta semana que lo ocasionado por el defensa “estuvo mal, fue desleal”. Ahora, quien salió al frente fue el jugador de Alianza Lima.

“No me interesa hablar de ese tema. Él sabe lo que le dije en su momento, él sabe lo que me respondió y no lo comentó. Habla lo que quiere, que es buena persona… que no sea falso. Que cuente lo que me dijo”, expresó en L1 MAX.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana 🏆🔥 ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Zambrano ante Britos

Carlos Zambrano aseguró que le ofreció disculpas a Sebastián Britos al reconocer que se “equivocó”.

“Yo había perdido el clásico, estaba devastado. Me acerqué a pedirle disculpas, tranquilamente me iba a los camerinos y se acababa, no me importaba, porque no lo conocía de nada. Le pedí disculpas y me respondió que lo hacía porque estaban las cámaras al frente. ¡Qué me importan las cámaras, como si no me conocieran a mí!”, manifestó.

“Le pedí disculpas, porque lo sentía, y ahí estaba Aldo Corzo. No dijo toda la verdad, él es el buenito por no responder. Depende de cada persona. Toda la gente del fútbol que me conoce sabe que soy muy frontal y él dice que supuestamente que no es la primera vez, como si lesionara a mucha gente. Lo lesioné de casualidad, porque se golpeó con el palo. Yo fui muy fuerte a la jugada, muy vehemente, por eso reconocí mi error y le pedí disculpas. Si no me hubiera importado ni me acercaba. Lo hice porque sabía que me había equivocado. Le deseo lo mejor, que le vaya bien, me da igual”, finalizó el ‘Kaiser’.

Alianza Lima en pretemporada

Carlos Zambrano continuará en el plantel de Alianza Lima por las próximas dos temporadas tras renovar su contrato. El también integrante de la Selección Peruana llegó al cuadro blanquiazul en 2023 tras su ciclo en Boca Juniors.

Zambrano es uno de los jugadores del primer equipo que desarrolla la pretemporada en Cieneguilla bajo la supervisión del comando técnico de Néstor ‘Pipo’ Gorosito.