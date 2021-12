Joao Montoya | Fuente: Alianza Lima

Este martes, Alianza Lima dio a conocer que renovó con Joao Montoya, defensor de 19 años y que militó en el primer equipo del club íntimo durante el 2020 y 2021. Por su parte, el futbolista habló de sus expectativas para la siguiente temporada.

"Estoy muy feliz y agradecido con Alianza Lima, tengo mucha ilusión para el año que viene. Estos dos años que voy en el primer equipo fueron totalmente distintos. En el 2021 fue excelente, fuimos campeones y para este 2022 esperamos lo mismo", indicó Montoya en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, también se refirió a la competencia que hay en el puesto de zaguero considerando que se mantienen Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez y que se fichó a Christian Ramos: "Me parece bonita la competencia sana. Me ayuda a mí y a mis compañeros a entrenarnos más de lo normal, me siento apto para poder ser titular ganándome el puesto".

En tanto a compartir equipo con Christian Ramos, Joao Montoya agregó: "Vengo siguiendo a Christian Ramos desde mucho tiempo por ocupar el puesto, creo que es un jugador te da mucha seguridad y espero aprender muchas cosas de él".

Por último, el defensor blanquiazul sostuvo: "Si me proyecto a jugar la Copa Libertadores. Para esta Noche Blanquiazul espero que sea como la primera que tuve, fue algo lindo y espero que se vuelva a repetir".





