Joazhiño Arroé: "El año pasado no me hablé con Wilder Cartagena un mes y medio". | Fuente: Andina

Este miércoles, Joazhiño Arroé brindó una entrevista vía transmisión en vivo y, entre los temas de conversación, reveló un incidente que tuvo dentro del plantel de Alianza Lima el año pasado.

Se trata de un altercado con Wilder Cartagena, quien hasta la temporada pasada fue mediocampista 'íntimo'. "Discutimos porque a él no le parecía muchas cosas de mí y a mí no me parecían cosas de él. Fue una discusión muy fuerte, en la mesa donde estábamos con Gallese, Salazar y Manzaneda", contó Arroé para Movistar Deportes

Incluso se refirió al momento crucial en que ocurrió esa pelea: "Fue dos días antes de un partido de Copa Libertadores. No nos hablamos durante un mes y medio, ni nos saludábamos. Hasta concentrábamos juntos y tuvimos que cambiar de pareja", reveló el atacante respecto al actual jugador de Godoy Cruz.

Sin embargo, remarcó que llegaron a solucionar sus problemas y mantienen una muy buena amistad: "Fue gracioso, discutimos horrible. Pero luego ya lo arreglamos y somos buenos amigos, ahora lo extraño", finalizó Arroé.