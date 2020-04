Víctor Hugo Marulanda se manifestó sobre la posible reducción de sueldos a los futbolistas de Alianza Lima | Fuente: Facebook: Alianza Lima

El coronavirus viene causando problemas a nivel económico y Alianza Lima no es ajeno a ello. El director deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda, se pronunció en “Fútbol como Cancha” de RPP Noticias sobre la medida que viene evaluando la institución victoriana de reducir los salarios de sus futbolistas.

“Hemos hablado de algunas alternativas, que incluso las entrega FIFA y el gobierno peruano. Nosotros no podemos ser omisos a las disposiciones que está entregando el mundo del fútbol y el gobierno peruano. Han sido charlas que me parece han sido bien recibidas. Necesitamos que los clubes estén bien y el apoyo de todo el mundo para que en general los equipos no vayan a empezar a sacar jugadores.”, indicó Marulanda en RPP Noticias.

“Hicimos unas conversaciones con nuestra gerente Kattia (Bohorquéz), con los capitanes. Hoy estamos en un ida y vuelta normal que creo todas las compañías del mundo están haciendo lo mismo. Vamos a proteger a todos los clubes y lo bueno es que veo en nuestros futbolistas que quieren cuidar a Alianza Lima.”, agregó.

Según pudo conocer RPP Noticias, la medida que Alianza Lima considera aplicar a partir de mayo con la venia de sus futbolistas, sería de manera escalonada y no tendrá efecto en los futbolistas que perciben salarios módicos.