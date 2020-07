Joazhiño Arroé retornó a Alianza Lima en 2019 | Fuente: Andina

Pablo Bengoechea logró un protagonismo importante en el fútbol peruano estando al frente de Alianza Lima. Fue campeón nacional en su primer año y en los dos siguientes obtuvo el subcampeonato. No obstante, la propuesta táctica del entrenador uruguayo generaba divisiones en opiniones respecto al equipo.

Sobre esta también han sido consultados sus dirigidos, quienes muchas veces manifestaban su sentir. Con Mario Salas como nuevo técnico, el estilo que ofrezca el equipo es una de las interrogantes por la que aguardan sus aficionados. Algunas pistas reveló Joazhiño Arroé, quien incluso señaló en qué puestos ha entrenado con el chileno.

“Estoy bastante cómodo y entusiasmado con el modo de juego del ‘profe’ (Salas), que seguramente fue el que potenció a los jugadores de Cristal. Sacó la mejor versión de Herrera y Costa. Ojalá que suceda lo mismo en Alianza y nos permita llegar a un nivel tan alto y cumplir el sueño de la selección”, indicó en declaraciones para ‘Depor’.

“Con él estoy jugando de extremo o de ‘8′, cuando utilizamos el 4-3-3. He hablado con el ‘profe’ Mario y me dice que arranque de extremo pero que me meta al medio. Conversó conmigo y me dijo que con la capacidad que tengo y el cambio de ritmo, me hará bien arrancar de afuera y pedir la pelota hacia dentro”, agregó.

Respecto a la propuesta futbolística de Bengoechea y Salas, los últimos DT’s que ha tenido el actual plantel de Alianza Lima, ‘Joa’ Arroé manifestó cuál le resultaba más “cómoda”.

“No me gusta que me pregunten qué estilo de juego prefiero, porque respeto el de ambos entrenadores. Sin embargo, tengo que reconocer que con el ‘profe’ Mario me siento más cómodo”, aseguró.