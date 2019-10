Joazinho Arroé le dio vuelta al marcador en Arequipa. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima consiguió un importante triunfo tras darle vuelta al marcador ante Melgar. Y lo logró a los 89' gracias a un gol de Joazinho Arroé, quien llevaba apenas tres minutos en la cancha. Con ese resultado, los íntimos se convirtieron en únicos líderes de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Este lunes, 'Joa', protagonista del triunfo, habló en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre su buen momento en el cuadro blanquiazul. "Estoy dulce y espero seguir así. Espero seguir con el dulce y con la bendición de Dios. No le encuentro otra explicación a entrar, tener siete minutos y hacer el gol del triunfo. Estoy siendo bendecido", dijo.

Por otro lado, se refirió a lo que pensó en la jugada previa al 3-2 definitivo. "Cuando Kevin me devuelve la pared, pensé en una jugada que hice en Cutervo contra Comerciantes Unidos, cuando jugaba para Real Garcilaso. Por más raro que suene, me puse a pensar en esos segundos en esa jugada y traté de acomodar el cuerpo para ir al segundo palo. Me parece que Carlos Cáceda esperó quue avance un poco más, pero definó al borde del área grande. Eso capaz que lo sorprende y no llega al balón", aseguró.

Respecto a lo que tienen que mejorar, Joazinho Arroé dijo que tan tenido "mala suerte y desconcentración" en pelotas paradas. "Le digo a la defensa que arriba estamos haciendo bien las cosas. No es presión hacia ellos, pero tenemos jugadores de tanta capacidad como para decir que si la defensa está bien, adeante nos vamos a armar para sacar la victoria".

Finalmente, aseguró que obtener un título con Alianza Lima es un tema pendiente. "Uno anhela salir campeón y más con un equipo al que le tengo cariño. Tengo la espinita de 2011. Lo hablo con mis compañero campeones en 2017 y yo también quiero gozar de eso. Me sentía frustrado cuando perdimos la posibilidad de ser punteros. Es un sueño que tengo, salir campeón con Alianza", finalizó.