Jonathan Lacerda se sumó a inicios de temporada a Alianza Lima tras pedido de Carlos Bustos. | Fuente: Alianza Lima

Jonathan Lacerda fue una de las incorporaciones que sumó Carlos Bustos para estas temporadas en Alianza Lima. El defensor uruguayo aprovechó el receso de la Liga 1 para hacer un análisis de lo mostrado hasta el momento en el equipo blanquiazul.

"En esto del fútbol, y más hoy en día, hay que ser vivo, yo soy el tipo que pone el resultado por encima de cualquiera cosa, creo que Carlos (Bustos) y el grupo, priorizamos buscar una formación donde nosotros estuviéramos más seguros atrás. Teníamos 10 días de preparación y el objetivo era conseguir resultados, más aún con esta camiseta donde cada 3 o 7 días tienes que ganar", manifestó Lacerda en 'Pelota de Trapo'.

El defensor uruguayo también habló sobre los trabajos futbolísticos que viene desarrollando tras la eliminación temprana en la Copa Bicentenario ante Cultural Santa Rosa por los dieciseisavos de final del certamen.

“En estas casi 5 semanas hemos trabajado todos los puntos, yo personalmente recién me siento bien físicamente, al principio no me sentía al 100% pero ahora sí. Y desde lo colectivo, hemos hecho trabajo físico y táctico y mucho de pelota parada que es algo que a Carlos (Bustos) le interesa mucho", complementó.

Continua la preparación

Alianza Lima buscará llegar de la mejor manera al inicio de la fase 2 de la Liga 1 y afrontará un nuevo partido de entrenamiento ante FBC Melgar. El encuentro está programado para este sábado 3 de julio en las instalaciones del colegio La Imaculada, sede de entrenamiento del equipo íntimo.

A nivel de refuerzos, Aldair Rodríguez llegó a un acuerdo con el elenco victoriano hasta fines del 2022. Ahora la intención de la gerencia deportiva del cuadro íntimo es agotar el cupo de extranjeros con un volante creativo.