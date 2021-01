Jorge Luis Pinto: "Hasta hoy no me ha llamado nadie de Alianza Lima" | Fuente: Difusión

Una de las dudas más grandes alrededor de Alianza Lima es quién será su entrenador en el 2021, año en que le tocará disputar la segunda división y hacer una buena campaña para volver a la Liga 1.

Entre los nombres que han venido sonando aparece el de Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano y recordado por el hincha aliancista por haber dirigido al equipo en el campeonato de 1997.

Sin embargo, en diálogo con RPP Noticias, el técnico descartó que haya tenido comunicación alguna con la dirigencia victoriana: "No hay ningún contacto con Alianza. Si hubiera, con mucho gusto lo diré. Hasta hoy, nunca me ha llamado ninguna persona. No voy a opinar hasta que no haya un contacto".

"Los que tienen el nombre mío en cuenta son muy amables, pero hasta hoy no he tenido contacto con gente de Alianza Lima", agregó el técnico que hasta hace poco dirigió a la selección de Emiratos Árabes.

Por último, fue consultado acerca de si le sería un condicional el hecho de que Alianza Lima dispute la Liga 2: "Alianza Lima es grande, esté en primera o segunda, tiene que ser protagonista. No es ponerse uno a pensar si está en primera o segunda, hay que ver la organización. Pero de eso se debe hablar si es que hay alguna posibilidad", indicó.