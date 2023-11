José Bellina en defensa de Ángelo Campos: "Es una buena persona, es una rutina que hace normalmente"

Descentralizado José Bellina en RPP Deportes.

La actitud de Ángelo Campos portando una bandera de Alianza Lima en la previa del encuentro con Universitario de Deportes en el Monumental sigue dando de qué hablar.

José Bellina, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, aseguró que el pedido de sanción presentado por el conjunto merengue ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) lo tomó por sorpresa, pues es una rutina que hacer normalmente antes de cada encuentro.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, aseguró que no ve ningún tipo de incitación por parte de Ángelo Campos.

"Sí, sí, me tomó por sorpresa. Yo creo que es un poco exagerado el reclamo. Conociendo a Ángelo, que lo vemos todas las fechas, es una rutina que hace normalmente. Es verdad que salió con una bandera, con un signo distintivo distinto esta vez (...) pero, la verdad, que no veo cómo esto podría ser una incitación, cómo esto podría prender al público", indicó en un primer instante.

"Como les digo, es un poco exagerado. Creo que sí, tal vez son situaciones que se pueden prever para el futuro y que no se repitan. Creo que se está yendo por la tangente, se está yendo por donde no debería ir. Yo creo que eso se debería remitir a los partidos, al fútbol, al deporte, al juego, a lo que pasa en la cancha, y espero que realmente podamos regresar a este lado", complementó.

José Bellina habla sobre la actitud de Ángelo Campos. | Fuente: RPP

"Me sorprende la celeridad de la Comisión de Justicia"

Luego, José Bellina mostró su extrañeza por la rápida decisión de la Comisión de Justicia de aceptar a trámite el pedido de sanción en contra de Ángelo Campos.

"A mí, lo que nos sorprende, sobre todo, es la celeridad que puede tener la Comisión Disciplinaria para algunos casos y para otros no. Eso es algo que realmente no entendemos muy bien. Lo hemos visto en el caso de Valera, lo hemos visto en el caso de la sanción a Sandy Doraor en fútbol femenino, no solamente en la celeridad, sino que en algunos casos hay respuesta, en otros no", aseguró en un inicio.

"Nosotros presentamos también una denuncia cuando jugamos en el torneo de apertura contra la U por algunas actividades que sucedieron en el estadio y no hemos tenido respuesta. Entonces, lo que más nos llama la atención es que no hay un criterio único de funcionamiento de la Comisión Disciplinaria", complementó.

