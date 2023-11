Comisión Disciplinaria de la FPF admitió reclamo de Universitario contra Ángelo Campos

Piden sanción. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) admitió a trámite el reclamo presentado por Universitario de Deportes en contra del portero de Alianza Lima, Ángelo Campos, por mostrar una bandera blanquiazul previo al encuentro de ida de la final de la Liga1 Betsson.

De acuerdo con el documento, el jugador habría incurrido en los artículos 65 y 66 del RUJ-FPF (incitación a la hostilidad o a la violencia y provocación al público), por lo que la Comisión admitió a "trámite el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes contra el futbolista Ángelo Campos Turriate del Club Alianza Lima".

Además, estipula que tanto el jugador como el cuadro de La Victoria tienen un día para que formulen sus descargos y "acompañen los medios probatorios que consideren pertinentes".

Manuel Barreto sobre la actitud de Ángelo Campos. | Fuente: RPP

Manuel Barreto pide sanción para Ángelo Campos

En entrevista con Fútbol como cancha, Manuel Barreto -director deportivo de Universitario de Deportes- pidió que Ángelo Campos sea sancionado de manera inmediata, según el reglamento, pero cree que esta recién se dará en la próxima temporada.

"No sé qué número de la norma indica que si provocas a la hinchada rival tienes -al menos- dos fechas de suspensión. Ahora, como vienen las cosas, no sé si lo van a suspender. Creo que la suspensión va a llegar, pero probablemente para el próximo torneo. Que no debería ser así, porque debería existir un precedente", afirmó.

"La norma es súper clara. Debería haber una suspensión inmediata, pero eso ya corresponde al Comité de Justicia de la Federación", complementó.

