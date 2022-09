José Bellina | Fuente: Alianza Lima

Este domingo se dio a conocer que Carlos Bustos no continuará como entrenador de Alianza Lima y, por su parte, José Bellina, Gerente Deportivo del club blanquiazul, habló sobre las razones de esta decisión y los planes a futuro.

"La decisión es tomada desde mi lado en conjunto con la gerencia general, y principalmente está relacionado en dos aspectos: el primero que los resultados que esperábamos no se han dado, eso acompañado a que hemos visto un rendimiento bajo del equipo en las últimas semanas y lo que vemos es que la tendencia no va mejorando, sino va decayendo", sostuvo Bellina en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, Bellina agregó: "Entre ambos factores creemos que esa decisión es la mejor. No hay ninguna injerencia del Fondo Blanquiazul. Esta es una decisión tomada por la administración desde mi lado y con el gerente general".

En tanto al rendimiento del equipo íntimo, agregó: "Desde hace algunas semanas vemos que el rendimiento del equipo no es el mejor. Si bien en algunos casos se dieron resultados positivos, creíamos que se sostenía exclusivamente en el resultado y no tanto en el rendimiento. Luego que hay resultados adversos y los rendimientos no son los mejores, vemos que es el momento de hacer un cambio".

Sobre las chances de que Alianza Lima gane el Torneo Clausura, Bellina indicó: "Mientras matemáticamente podamos, vamos a seguir peleando. Sabemos que es una situación complicada y muy difícil, pero vamos a intentar ganar el Clausura para poder lograr el objetivo del año".

Por último, sobre la polémica del retorno de Jefferson Farfán en el clásico, Bellina precisó: "El hecho que Jefferson haya jugado o no, no nos parece suficientemente grande para que sea algo exclusivo para tomar una decisión de esta magnitud. Ese podría haber sido un hecho como otros factores que nos ha llevado a esto".

Búsqueda de un nuevo entrenador en Alianza Lima:

José Bellina sostuvo que, si bien Guillermo Salas será el entrenador interino, ya se vendrá trabajando en el nuevo reemplazante de Carlos Bustos: "El día de mañana va a dirigir al equipo Guillermo Salas. En las próximas horas vamos a definir los tiempos para la elección de un nuevo entrenador. Lo que queremos es traer a un entrenador con el cual estemos convencidos tanto en el corto, mediano y largo plazo, y por eso confiamos en Guillermo y su capacidad mientras tomamos una decisión".