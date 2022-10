Josepmir Ballón es el capitán de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Josepmir Ballón, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano, que el domingo clasificó a la final de la Liga 1 Betsson 2022. Aseguró que desde su llegada en 2020 su vida "cambió mucho".

"Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza y por lo que logra cambiar en nosotros en el plano personal. Cuando estás en el más grande del Perú, hay que estar a la altura. Desde que llegué en el 2020, Alianza Lima ha cambiado muchas cosas en mi vida. Sea o no sea capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza y defenderla a muerte", señaló a la prensa de Alianza Lima.

Ballón, además, dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán y que el honor de llevar el cintillo de Alianza no lo tiene "cualquiera".



"Como siempre lo he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetarla siempre; cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En lo personal, yo me siento uno más del equipo, no me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Josepmir Ballón, el que dejará todo en los entrenamientos y en el campo de juego", agregó.

Apoyo de los hinchas de Alianza Lima

"Cuando eres el primero en salir a la cancha, con la cinta, y vas a saludar a toda la tribuna… Te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo, es un sentimiento espectacular", sentenció Ballón sobre el apoyo de los hinchas de Alianza en Matute.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Baja en Alianza Lima para las finales

Alianza Lima celebró el domingo con sus hinchas en Matute por ganar el Torneo Clausura. Hernán Barcos y Pablo Míguez anotaron los goles del triunfo blanquiazul ante ADT de Tarma. El festejo no se hizo esperar en la interna del equipo dirigido por Guilmermo Salas.

Sin embargo, no todo es felicidad en Alianza Lima. RPP Deportes pudo conocer que Cristian Benavente quedó descartado para las finales de la Liga 1 Betsson por una lesión.

El mediocampista de 28 años sufre una inflamación articular en la rodilla que lo marginó de los últimos partidos de Alianza Lima. Aún no se sabe la gravedad de la lesión, ya que el cuerpo médico de Alianza está esperando que la zona afectada se desinflame.

Se conoció que Benavente que al término de la Liga 1 Betsson 2022 viajará a España para tratarse de su dolencia con un doctor de Real Madrid.