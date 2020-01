Pablo Bengoechea | Fuente: @AlianzaLima

“A mí me gusta Pablo Bengoechea, porque es auténtico. No nos huev... Lo demás queda a gusto de cada uno. Si no te gusta Alianza Lima, cambias de canal”. Estas palabras pertenecen a Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, quien elogió el trabajo del técnico blanquiazul.

Juan Carlos Oblitas aplaudió también la manera de Pablo Bengoechea de manejar el tema de disciplina en el cuadro íntimo. “Se está polemizando mucho de eso. También aplaudo a Bengoechea porque ha tomado decisiones. No esta Hansell, Quevedo. Kevin es un chico que no está y debemos recuperar", dijo el director deportivo de la FPF al programa "Al Ángulo' de Movistar Deportes".



Pablo Bengoechea ha sido criticado por su estilo de juego. Muchos consideran que juega mucho al pelotazo. "La polémica sobre el estilo de juego se da porque es Alianza Lima. Si él dirigiera a cualquier otro equipo, nadie diría nada", acotó.