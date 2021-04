Julio García: "La infracción de Farfán fue en el ámbito privado y no merece sanción deportiva" | Fuente: Liga 1

Este viernes Alianza Lima presentó el pedido de nulidad sobre la sanción por dos fechas a Jefferson Farfán tras rompimiento de protocolo. Por su parte, Julio García, asesor legal del club blanquiazul, indicó las bases de esta petición.

"Es cierto que hubo infracción de Farfán, pero no es infracción sobre los protocolos de la vuelta del torneo, no está tipificado de esa forma. Jefferson no portaba la mascarilla, está claro, esas normas tienen una sanción económica por ser rompimiento de protocolo impuesto por el gobierno, pero no en el ámbito deportivo", sostuvo García en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Si la falta de Jefferson es indirecta sobre los protocolos de la Liga 1, ¿por qué entonces se le da una sanción deportiva? No se explica por qué una infracción en el ámbito privado merece una sanción deportiva", enfatizó el asesor legal del club blanquiazul.

Por otro lado, sostuvo que esto también puede traducirse a un castigo de la Federación Peruana de Fútbol sobre la Selección Peruana: "Para nadie es sorpresa que Jefferson sería uno de los convocados y tiene solo cuatro partidos de aquí hasta el partido ante Colombia, de esos cuatro le están quitando dos, que también afecta a un nivel de Selección Peruana"..

