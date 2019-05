Kevin Quevedo es el goleador de Alianza Lima en el presente año con siete anotaciones. | Fuente: Prensa Alianza Lima

No es un secreto que Pablo Bengoechea ha influído en la carrera de Kevin Quevedo. Sin embargo, este impacto ha sido tanto a tal punto que el propio delantero de 22 años ha manifestado que espera que el entrenador uruguayo vuelva a Alianza Lima, ante el interinato de Víctor Reyes en la dirección técnica del equipo.

"Ojalá vuelva Pablo Bengoechea, yo no tomo la decisión pero es un técnico que aportó bastante en mi crecimiento. Siempre voy a estar agradecido con él. Últimamente no hemos hablado pero este año sí hemos conversado, sobre todo porque me ha estado yendo bien. Me dijo que siga por este camino y que nunca me conforme", dijo a Todo Sport.

Asimismo, Kevin Quevedo reveló que tuvo un diálogo con Ricardo Gareca mientras entrenaba con la Selección Peruana Sub-23 y también señaló que está a la expectativa de fichar por un club del extranjero.

"Me topé con Gareca y me pregunto por qué no estaba entrenando con normalidad, a lo que le comenté que estaba con una sobrecarga. Igual, es una motivación que él te vea y tengo el sueño de llegar a la selección mayor. Sin embargo, en mi puesto hay bastante competencia y por eso me he propuesto emigrar", concluyó.