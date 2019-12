Josepmir Ballón fue el primer refuerzo anunciado por Alianza Lima con miras al 2019. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Se desconoce si Kevin Quevedo seguirá en Alianza Lima durante 2020. Si bien el delantero de 22 años finaliza su contrato con el club victoriano este 2019 y este aún no ha sido renovado, en los últimos días se ha hablado sobre la posibilidad de que se quede por seis meses para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Josepmir Ballón, refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada, se refirió a Kevin Quevedo en una entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias y aseguró que le gustaría tenerlo como compañero. Además, se animó a calificarlo como el futuro de la Selección Peruana.

"¿Quiero que Kevin Quevedo se quede? Uno quiere tener a los mejores futbolistas en su equipo no solo como entrenador, sino también como jugador. Para mí, él es el futuro de la Selección Peruana. Tiene que saber que tiene por explotar muchas cosas y me gustaría tenerlo como compañero, pero eso va a pasar por un tema de él y las decisiones que deba tomar con su familia", dijo.

Por otro lado, Josepmir Ballón fue consultado sobre la reciente desconvocatoria de Kevin Quevedo de la Selección Peruana Sub-23, pero prefirió no extenderse mucho al respecto. "Me enteré recién porque vi mi celular. Me asombra, pero no sé qué paso y no puedo andar en el tema", sentenció.