Joa Arroé escribió un emotivo mensaje a su abuelito fallecido | Fuente: Alianza Lima

"Viejo, te me adelantaste, sabes como nos dejas, es el día más triste de mi vida, quisiera que despiertes un rato y me abraces y que solo estabas durmiendo. Viejo, te voy a extrañar con toda mi alma". Estas emotivas líneas de despedida le pertenecen a Joazihño Arroé y van dirigidas a su abuelito, Eduardo Salcedo, quien falleció esta noche. El volante no solo recibió el respaldo y apoyo de Alianza Lima en este duro momento, sino también de los hinchas blanquiazules.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Don Eduardo Salcedo, abuelo de nuestro jugador Joazhiño Arroé. Expresamos nuestras condolencias a la familia. ¡Mucha fuerza, Joa!", publicó el cuadro blanquiazul en sus redes sociales.

Viejo te me adelantaste,no sabes como nos dejas,es el día más triste de mi vida,quisiera que despiertes un rato y me abraces y que solo estabas durmiendo,viejo te voy a extrañar con toda mi alma. — Joazhiño Arroe (@JoaArroe) August 6, 2020

En su cuenta de Instagram, Joa compartió una foto con su abuelito. Además de otros momentos que compartieron con don Eduardo Salcedo.

"Viejo, te me fuiste. Te voy a amar toda la vida, único papá", escribió.