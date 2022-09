Claudio Pizarro | Fuente: Alianza Lima

Este sábado Claudio Pizarro tuvo una emotiva e impresionante despedida en el estadio de Werder Bremen donde jugó un partido amistoso y fue motivo de celebración a estadio lleno por parte de los aficionados alemanes.

Por su parte, Alianza Lima hizo una publicación a través de sus redes sociales en la que invitaba al Bombardero para que realice también una despedida pero en Perú y, precisamente, en el estadio Alejandro Villanueva.

"El Club Alianza Lima expresa su orgullo por la carrera futbolística que ha tenido Claudio Pizarro y le abre las puertas del Estadio Alejandro Villanueva para realizar su despedida en el Perú", se lee en la publicación hecha por el club íntimo a través de sus redes sociales.

Asimismo, en el show de luces que presentó Werder Bremen, aparecieron las insignias de Deportivo Pesquero, Alianza Lima y la Federación Peruana de Fútbol en el centro de la cancha del estadio Weserstadion.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

❗️𝐀𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎❗️



El Club Alianza Lima expresa su orgullo por la carrera futbolística que ha tenido @pizarrinha y le abre las puertas del 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 para realizar su despedida en el Perú.



¡𝐓𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒!👏🏾#ClaudioEnMatute pic.twitter.com/RZ9XTOsuEY — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 24, 2022

Claudio Pizarro sobre despedida en Perú:

Asimismo, el último viernes, Claudio Pizarro le confirmó a RPP Noticias que tiene planeado un partido de despedida en Perú: "No hay ningún jugador peruano porque obviamente juega la Selección, solo mi hermano que ha venido a estar acá conmigo. Obviamente porque habría sido invitar a jugadores que han jugador anteriormente y mucho de los que están ahora, no. Y no quería tener esa desazón con algunos", señaló la leyenda de Werder Bremen ante la pregunta de RPP.

"Hemos tomado la decisión de no invitar a los jugadores de Perú, porque iba ser muy complicado porque algunos iban a venir y otros no. Entonces eso es lo que no quería. Ahí es donde viene la idea de hacerlo en Perú, porque para mí es importante disfrutar con los jugadores que han estado en la Selección, en Alianza y en Pesquero", agregó Pizarro.