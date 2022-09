La fiesta de Claudio Pizarro en el Estadio de Werder Bremen. | Fuente: Werder Bremen

EN VIVO, la despedida de Claudio Pizarro. El Estadio Weserstadion de Werder Bremen albergará el partido que marcará el adiós del exfutbolista peruano de 41 años que se realizará el 24 de septiembre a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). Habrán tres equipos: SV Werder, Team Internacional y FC Bayern Legend.

El partido de despedida de Claudio Pizarro será transmitido en directo por América Televisión (canal 4 y 704 HD) y por Movistar Deportes (3 y 703 HD).





Este sábado, Claudio Pizarro se reencontrará por muchos de sus excompañeros y amigos. En Bayern Munich confirmaron cuáles serán los jugadores leyendas.

Giovane Elber, Daniel van Buyten, Paulo Sergio, Andreas Ottl, Marcel Witeczek, Markus Schupp, Thomas Linke, Piotr Trochowski, Diego Contento, Mario Gómez, Arjen Robben, Hans-Jörg Butt, Michael Tarnat, Carsten Lakies y Harald Dax, serán los representantes del Bayern.

El excapitán de la Selección Peruana hizo historia en Bayern, ya que fue campeón del triplete del equipo bávaro, goleador récord del SV Werder Bremen, goleador más veterano de la Bundesliga y, con 197 tantos, segundo máximo goleador extranjero de la liga alemana.





Solo un peruano en despedida de Claudio Pizarro



"Hemos tomado la decisión de no invitar a los jugadores de Perú, porque iba ser muy complicado porque algunos iban a venir y otros no. Entonces eso es lo que no quería. Ahí es donde viene la idea de hacerlo en Perú, porque para mí es importante disfrutar con los jugadores que han estado en la Selección, en Alianza y en (Deportivo) Pesquero", señaló el exjugador de Chelsea y Alianza Lima, que señaló que prefirió no invitar a futbolistas peruanos en su despedida en Alemania debido que planea hacer uno en Perú.

Diego Pizarro, hermano de Claudio, será el único peruano que estará presente en la despedida de la leyenda de Werder Bremen.

Despedida de Claudio Pizarro: horarios del mundo

Alemania: 5:30 p.m.

Perú: 10:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Argentina: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

Francia: 5:30 p.m.