Leao Butrón: "Algunos idiotas dijeron que le hicimos la 'camita' a Pablo Bengoechea y Miguel Ángel Russo" | Fuente: Alianza Lima

Este año, lejos de ser el esperado, empezó mal para Alianza Lima. Desde que inicio el torneo Apertura, los 'blanquiazules' no obtuvieron muchos resultados positivos en Liga 1 ni Copa Libertadores, y a esto se le sumo la salida de su ex entrenador, Pablo Bengoechea.

Al respecto, se soltaron muchos rumores respecto a que el camerín 'blanquiazul' habría provocado su renuncia. Sin embargo, Leao Butrón, arquero y capitán del equipo, se encargó de desmentir tal versión.

"Algunos idiotas tuvieron la osadía de decir que Rinaldo (Cruzado) y yo le hicimos la camita a Miguel Ángel Russo, y que luego este año a Pablo (Bengoechea) también se la hicimos", sostuvo Butrón.

"Hay que hacerle recordar a esa gente malpensada que el año pasado, con Russo, yo estaba operado y no entrenaba. O sea según ellos yo cogía mi celular y decía a los jugadores que jueguen mal", ironizó el golero en diálogo con N'Pelotas.

"Y a Pablo lo conocemos tres años y a todo su comando técnico también, y más que profesionales éramos amigos. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Las redes sociales son maravillosas, pero también sirve para que algunos escriban estupideces. Yo nunca he visto una 'camita' y dudo mucho saber cómo se hace una", disparó Butrón.

Al respecto, sostuvo que esta mecánica no tendría sentido dentro de un vestuario: "¿Cómo se le dice a un compañero que no se esfuerce? Todos nos esforzamos, yo pienso en el futuro de mi familia. Si le va mal al técnico, nos va mal al resto. O sea ahora que se fue Pablo y no ganamos no vamos a decir que es su culpa, todos tenemos la culpa", finalizó Butrón.

Como se recuerda, Leao Butrón fue elegido como el mejor jugador en el 2017, año en que los 'blanquiazules' campeonaron al mando de Bengoechea, para luego obtener dos subcampeonatos en el 2018 y 2019.