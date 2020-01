Leao Butrón disputará este 2020 su última temporada como futbolista profesional. | Fuente: Prensa Alianza Lima/Prensa Liga 1

Leao Butrón quiere lo mejor para el futuro de Kevin Quevedo. En una entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el portero de Alianza Lima manifestó que no ha conversado recientemente con el delantero de 22 años y expresó su deseo de que decida de buena manera pensando en esta temporada.

"No he hablado nada con Kevin Quevedo, seguramente tendrá muchas cosas en la cabeza. Sin embargo, antes de terminar el 2019, le dije que tenga cuidado con las personas que se acercan. Ojalá tome la mejor decisión, pero pudo haber salido mejor de Alianza Lima. He leído la posibilidad de Cristal, pero Alianza le queda muy bien", dijo.

Por otro parte, Leao Butrón se refirió a otro de los jugadores que dejaron Alianza Lima: Hansell Riojas. El guardameta de 42 años lamentó la manera cómo se dio la salida del defensor nacido en el Callao y lo consideró como uno de los elementos de mejor rendimiento en la pasada campaña.

"Me apena lo de Hansell Riojas porque tenía contrato y fue uno de los mejores el año pasado. En la otra parte del club no me puedo meter porque no tengo detalles. Sin embargo, físicamente lo ver y te da la sensación de que podía jugar en una liga mucho más importante. Tiene unas condiciones tremendas, me da la impresión que a veces se sobraba", sentenció.