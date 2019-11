Leao Butrón ha tapado nueve partidos en el año con Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Leao Butrón, a sus 42 años, sigue mostrando un buen nivel con Alianza Lima pero todo indica que colgará los guantes pronto. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el portero limeño confirmó que no piensa jugar al fútbol profesionalmente por más de un año. No obstante, reveló que la directiva ha hablado con él para poder extender su vínculo.

"Lo que estoy seguro es que más de un año no voy a jugar, ya lo decidí así. Más allá de que me he quedado contento cuando me ha tocado jugar esta temporada, creo que es una decisión tomada. Increíblemente, he tenido la suerte de que se hayan acercado a hablar conmigo para renovar, pero será difícil que me quede más tiempo. Más allá de lo externo, las cosas deben salir por uno mismo", dijo.

Por otra parte, Leao Butrón se refirió a los dos penales que Alianza Lima erró en su empate sin goles con Binacional. Si bien reconoció que Felipe Rodríguez no ejecutó bien el primero, señaló que le pareció que Adrián Ugarriza envió un buen remate en el segundo.

"No es normal que te cobren 2 penales en un mismo partido y menos aún que los falles. Sin embargo, no terminé con tantas sensaciones negativas por ellos, sino porque después tuvimos un par de ocasiones claras. Pudimos haber traído más de Juliaca y así quedar mucho más tranquilos. En el primero, Felipe no lo toma como hubiera querido y, en cuanto al segundo, me parece que Adrián lo patea bien. Tuvo fuerza pero no entró", concluyó.