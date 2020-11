Leao Butrón arquero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, señaló que los jugadores y cuerpo técnico son los responsables del descenso del equipo blanquiazul a la Liga 2.

"Yo sentía un temor natural en el grupo y personalmente. El temor de luchar en una posición a la que no estamos acostumbrados. Nunca estuve en una situación así. Yo sentía mucha preocupación. Con el respeto que se merecen otros equipos, no es lo mismo pelear esto en Alianza, la 'U' y Cristal", declaró en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Butrón también habló sobre la posibilidad que siga en Alianza Lima en la próxima temporada. "Tengo 43 años nunca pensé que iba a pasar esto, con ningún equipo. Yo no sé qué tenga pensado Alianza pero si me dicen que me quieren en el campo, en la tribuna, en mi casa, yo lo voy a aceptar", agregó.

El jugador de 43 años señaló además que: "Lo que yo deseo pasa a segundo plano cuando lo más importante es la planificación que tenga el club".



Butrón es el jugador más experimentado en Alianza Lima, club donde acaba su contrato el 31 de diciembre del presente año.