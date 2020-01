Kevin Quevedo | Fuente: Alianza Lima | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

El futuro de Kevin Quevedo es incierto. En Alianza Lima, en estos momentos, no está. Del extranjero se manejan algunas opciones. Es cuestión de tener paciencia. Aunque en Matute lo extrañan y consideran que su caso no ha sido tratado de la mejor manera.

"No sé los detalles, pero se han llevado mal el tema. No sé quién estará aconsejando a Kevin Quevedo. Es un gran jugador, una gran persona, pero está en crecimiento y no lo están manejando bien", dijo Leao Butrón a Fútbol como Cancha en RPP Noticias.

El capitán de Alianza Lima no quiso señalar a nadie, pero no duda que están aconsejando mal al joven jugador. "Estamos 23 de enero y está sin equipo. Y que haya salido de la Sub 23. Algo noestá bien. Eso es claro. Él y los que están al lado de él deben saber qué cosa no está bien", añadió.



Por otro lado, Leao Butrón reiteró que este será su último como jugador profesional. "Terminé contento porque ha sido mi última Noche Blanquiazul y estaba más nervioso. Lástima que no pudimos sacar el partido adelante porque el marco fue espectacular".