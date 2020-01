Leao Butrón disputará su última temporada como futbolista profesional. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Leao Butrón vivió anoche su última presentación de "Noche Blanquiazul" como futbolista de Alianza Lima, donde le tocó ser titular en el partido ante Millonarios de Colombia. En diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, el arquero reveló cómo vivió el inicio de la última temporada que tendrá como jugador.

“Estaba tan nervioso que, cuando salí a la presentación, no me di cuenta de que estaba con un chimpún de goma y otro con toperoles. Estaba nervioso, quizá debido a que fue mi última “Noche Blanquiazul”, aunque siempre deseando hacerlo bien”, señaló.

Para esta campaña, el plantel de Pablo Bengoechea cuenta con Butrón, Steven Rivadeneyra, Ítalo Espinoza y Franco Saravia como arqueros. Según Leao, el nivel de competencia entre ellos está equilibrado.

“Siento que está muy parejo (el tema de los arqueros) y no estoy siendo diplomático. Considero que Alianza tiene muchos años de arqueros con Rivadeneyra, Espinoza y Saravia, y este año creo que vamos a jugar todos. No sé qué va a pasar o qué decida el cuerpo técnico, pero yo creo que vamos a jugar todos al final. A mí me sorprendió mucho Rivadeneyra, es muy buen arquero, pero no debemos perder de vista a Ítalo Espinoza y a Franco Saravia”, mencionó.

Antes del amistoso contra Millonarios, Butrón era duda en el arco titular y explicó que se debió a una molestia en la espalda que sufrió durante la pretemporada. “La semana pasada, en el penúltimo día de la pretemporada, me sentí un poco en el entrenamiento de la tarde y el sábado no participe en el amistoso con San Martín. Estuve con un dolor muy incómodo hasta el martes. Así no estuviera mal, igual íbamos a jugar los tres arqueros, eso no se debe a alguna lesión”, detalló el guardameta.

Alianza Lima debutará el viernes 31 de enero en la Liga 1 ante Alianza Universidad. El partido será a las 8:00 pm en el Estadio Alejandro Villanueva.