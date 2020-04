Leao Butrón anució que se retirará como futbolista profesional a final de temporada. | Fuente: Composición : RPP

Leao Butrón (43 años) es uno de los principales referentes del actual plantel de Alianza Lima. El portero blanquiazul aprovechó la “cuarentena” para conversar sobre su carrera futbolística. En el diálogo, también elogió las cualidades como jugador que tiene Beto Da Silva.

“Beto Da Silva es un crack, pero tiene que creérsela. El tema es que no sabe la capacidad que tiene, todavía no se ha dado cuenta. No se la cree, tiene todas las condiciones, es un crack.”. indicó Butron en charla con el periodista Franco Lostaunau.

“El tema de un crack no solo está en las cosas llamativas sino en la constancia. A mí me gusta mucho su rendimiento”, agregó.

Por otro lado, el guardameta nacional también se refirió a lo que significa para él defender la camiseta íntima.

“Yo quiero quedarme en Alianza Lima hasta donde pueda aportar. El año pasado no jugué mucho. Quiero dejar el fútbol, antes que me deje a mí. Tendría que estar muy bien para alargar mi contrato un tiempo más, aunque prefiero ir paso a paso”, finalizó.

Leao Butrón renovó con Alianza Lima hasta final del 2020. A inicios de temporada, anunció que tras la misma se retirará como futbolista profesional.