Leao Butrón disputó diez partidos con Alianza Lima durante la Liga 1 Movistar 2019. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Leao Butrón disputará su última temporada como profesional en Alianza Lima este 2020. A sus 42 años de edad, el portero limeño competirá por un lugar en la oncena titular del elenco de Pablo Bengoechea con Steven Rivadeneyra y luego colgará las botas tras una extensa carrera.

Sin embargo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Leao Butrón no parece darle mucha importancia al ser inicialista. El golero de Alianza Lima aseguró que nada le preocupa en esta fase de su carrera e intentará hacer las cosas bien, al margen de cuántos duelos le toque jugar.

"En esta última etapa de mi carrera, no me mueve un pelo absolutamente nada. Como el año pasado, cada partido que me toque jugar lo haré bien. No sé si me toque jugar uno o 30 partidos, donde esté voy a tratar de hacerlo bien durante este 2020. No tiene por qué ser distinto, pero cada entrenamiento lo afronto como si fuerta titular", dijo.

Por otro lado, Leao Butrón contó acerca de sus primeros contactos con Steven Rivadeneyra, nuevo arquero de Alianza Lima. "Ayer llegó en la noche y me crucé con él. Conversamos y hoy hemos entrenado todo bien. Es un chico muy tranquilo, la hemos pasado muy bien", sentenció.