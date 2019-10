Leao Butrón ataja en Alianza Lima desde el año 2015. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alianza Lima venció 3-2 a San Martín en uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, más allá del resultado, el duelo quedó marcado por una jugada en específico: la mano de Leao Butrón fuera del área al querer cortar un ataque del cuadro de Santa Anita.

En diálogo con ESPN FC, Leao Butrón reconoció que la pelota le tocó en el brazo al intentar seguir de cerca el ataque comandado por Joffre Escobar. Incluso, señaló que, teniendo en cuenta la diferencia de las canchas, en el estadio Alejandro Villanueva el atacante de San Martín no habría podido hacer lo mismo.

"El grass en el Gallardo estaba diferente al de Matute, que está bastante rápido. Estaba seguro que, en nuestra cancha, esa pelota le quedaba largo al delantero. Vi que él llegó primero e intenté seguir la trayectoria de la jugada, pero el balón pasó cerca mío y me chocó en la mano. Después, tuvo para meter el gol pero no agarra la pelota tan bien", dijo.

Por otro lado, Leao Butrón reveló que conversó con el árbitro Luis Garay después del partido y este le comentó que pudo haber pitado la mano sin ningún problema. Sin embargo, aseguró que el no cobro de esta jugada no incidió para nada en el marcador final.

"Hablé con el árbitro y me comentó que pudo haber cobrado la falta sacándome tarjeta amarilla. Pero si era roja, no había mucho que discutir. Habían 2-3 jugadores de Alianza Lima en dirección a mi arco, así que es discutible. Además, no creo que esa jugada haya sido determinante para el partido. Es una exageración pensar que, de haber pitado esa falta, el resultado final pudo ser distinto", finalizó.